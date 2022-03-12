شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و63 مخزن أسلحة و3 منظومات دفاع جوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استطاعت تدمير أربعة مراكز قيادة و63 مخزن أسلحة و3 منظومات دفاع جوي وإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية خلال عمليات اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاعن أنه الطيران والدفاع الجوي الروسي، أسقط 3 طائرات مسيرة بينها طائرتا “بيرقدار”، وتم تدمير 4 مراكز قيادة وثلاث منظومات دفاع جوي و3 مستودعات للذخيرة بالإضافة إلى 63 مخزن أسلحة”.

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تابعت هجومها على جبهة واسعة، ووصلت إلى خط نوفو دونتسكوي، ونوفو مايورسكويه، وإيجوروفكا بعمق 11 كيلومترا.

وكشف أنه منذ بداية العملية دمرنا 346 3 موقعا عسكريا في أوكرانيا، و121 طائرة بدون طيار و067 1 دبابة ومدرعة، و114 راجمة صواريخ، و412 مدفعا ميدانيا، و862 قطعة عربة عسكرية، حسب “روسيا اليوم”.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة ماكسار الأمريكية أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن القوات الروسية الخليج 365 الانتشار بشكل أقرب إلى كييف وقصف الأحياء السكنية.