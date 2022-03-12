شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. البنتاجون يكشف سبب تكثيف بوتين لهجماته الأخيرة على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثف هجماته لأنه أصبح محبطا ولم يحرز التقدم الذي أراده بعد 16 يوما من الحرب.

وأكد أن العملية الروسية تتعثر بسبب أخطاء عسكرية ومقاومة أوكرانية شرسة في مختلف الجبهات والمدن.

وأوضح القوات الروسية أحرزت تقدما نحو كييف خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرًا إلى أن شنوا عددا من الغارات الجوية على مطارين غربي أوكرانيا وهو أمر غير معتاد

وأضاف أنه لا أحد يريد التصعيد وبإمكان بوتين وقف الحرب الآن إذا اختار طريق الدبلوماسية، مطالبًا الصين على الاضطلاع بدور القوى الكبرى المسؤولة وفرض العقوبات.

وأشارت مندوبة أمريكا في حلف الناتو، إلى أن روسيا لن تنجح في السيطرة بشكل كامل على أوكرانيا، مؤكدة أنه لا أحد يعرف كم من الوقت يمكن للقوات الأوكرانية أن تصمد.