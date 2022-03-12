شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدعو إلى تشكيل حكومة عراقية تصون وحدة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، بأن القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية في العراق تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية.

ودعا الكاظمي في تغريدة على حسابه في «تويتر» إلى «تشكيل حكومة تتصدّى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته، ونبارك كل الجهود على هذا الطريق».

وقال: «أدَّينا الواجب الذي استُدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم، ولم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدّم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات».

وأضاف: «لقد أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة، ووضعنا بصبر أُسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى، رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزا إلى المجتمعَين الإقليمي والدولي».