شكرا لقرائتكم خبر عن بعملية أمنية.. تحرير فتاتين أمريكيتين من قبضة الحوثي في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأنه امتدادًا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاؤهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض.

وأوضح العميد المالكي أن الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن.

وأضاف العميد المالكي إنه تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما.

وأكد العميد المالكي أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين، وتأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي وميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624).العمليات تتواصلومساء أمس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقال التحالف في بيان: إن قواته دمرت 7 آليات عسكرية، كما كبدت الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

كما تكبّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب. وقال رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن مجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة إلا أن مقاتلي الجيش كانوا لها بالمرصاد»، مؤكدا سقوط عدد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات مقاتلي الجيش.

وأضاف العميد الزافني إن «مدفعية الجيش قصفت تجمعات متفرقة للميليشيا الإيرانية في محيط الجبهة، وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح».انتكاسات متتالية

وتتعرض ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل يومي لانتكاسات متتالية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، شنت قصفا مكثفا على تجمعات ومواقع للحوثيين جنوبي مأرب.

في الأثناء استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في ذات الجبهة.