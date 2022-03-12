عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحرب الروسية الأوكرانية.. حصيلة أممية صادمة للضحايا

السبت 12 مارس 2022

الخليج 365

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ16، كشفت أحدث حصيلة أممية عن أعداد القتلى والمصابين واللاجئين، جراء النزاع.



وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن 564 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط بينهم 41 طفلا.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه يُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير إذ لم تتمكن بعد من تأكيد التقارير الواردة من المناطق التي يدور فيها قتال عنيف.

وأضافت أن معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية والجوية.

2.5 مليون لاجئ

وفي سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى اليوم 11 مارس/آذار.

ويشير هذا إلى زيادة حوالي 200 ألف لاجئ عن الرقم الوارد في تقرير المنظمة الصادر في 10 مارس/آذار الجاري.

وعلى نحو منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.