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روسيا تعلن تدمير 82 منشأة جديدة للجيش الأوكراني

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات الحربية لبلاده دمرت 82 منشأة جديدة تابعة للجيش الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف إن ما تم تدميره من منشآت تابعة للجيش الأوكراني يشمل أربعة مراكز تحكم واتصالات وثلاثة أنظمة دفاع جوي وثلاثة مستودعات ذخيرة.

ولم يتسن التحقق من مما أعلنه المتحدث الروسي من جهة مستقلة.

وبحسب المتحدث ، فقد تم تدمير إجمالي 3346 هدفا عسكريا لدى أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من أسبوعين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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