واشنطن عن الاتفاق النووي: الكرة في ملعب إيران وروسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 10:28 مساءً

تتواصل الجهود الدولية في سبيل الوصول الى اتفاق حول الملف النووي الايراني، بعدما وصلت مفاوضات فيينا الى مراحل حاسمة قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن وقف المحادثات وفق ما قالت وكالة فرانس برس.

في هذا الاطار، أفادت فرنس برس بأن الولايات المتحدة حثّت، الجمعة، كلّا من إيران، وروسيا، على اتخاذ “قرارات” ضرورية للتوصل سريعا إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، معتبرة أن “الكرة باتت في ملعبهما” لتجاوز المأزق.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تحدّث عن امكانية انقاذ اتفاق 2015 حول النووي الإيراني إذا اتخذت هذه القرارات في أمكنة مثل طهران وموسكو.

وكان دبلوماسي أوروبي، قد أفاد بأنه يتعين استكشاف خيارات أخرى إذا استمرت روسيا في عرقلة إحياء الاتفاق النووي مع ايران، مشيرا الى انه “إذا تم التأكد من أن العرقلة الروسية نهائية، فسنضطر إلى النظر في خيارات أخرى”، مضيفا أن الأطراف المشاركة لا تريد أن تترك في وضع تتخذ فيه روسيا “الاتفاق رهينة”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة وقف المحادثات، على الرغم من أن النص النهائي للاتفاق جاهز بشكل أساسي.

ودخل على خط التفاوض، السبت الماضي، إعلان روسيا طلبها ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية الأخيرة على موسكو، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.

الى ذلك، ذكر الدبلوماسي إلى أن القضايا الأساسية في المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران كانت قد اختتمت عندما أعلنت روسيا مطالبها الأسبوع الماضي عبر بيان لوزير خارجيتها سيرغي لافروف، لافتًا الى ان “فشل هذا الاتفاق سيكون مضرًّا الى حد كبير وسيكون من غير المسؤول لروسيا أن تقدم على ذلك”.

واذ أكّد أن المحادثات توقفت بسبب “عرقلة” روسيا وحتى تتمكن الأطراف من إجراء محادثات في عواصمها، قال الدبلوماسي “لدينا جميعا مصلحة في التوصل الى اتفاق”، مؤكدا أن لدى الصين “دورا مهما لتلعبه” في هذه اللحظة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل عبر تويتر “ثمة حاجة إلى وقفة في مباحثات فيينا، نظرا لعوامل خارجية”، على الرغم من أن “نصا نهائيا بات جاهزا تقريبا ومطروحا على الطاولة”.

وتجري إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لاحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.