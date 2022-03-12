شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مندوب روسيا: باول عرض امتلاك ‎بغداد أسلحة دمار شامل ودمرت ‎العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: أتذكر ما عرضه كولن باول في هذه القاعة عن امتلاك ‎بغداد أسلحة دمار شامل وانتهى الأمر بتدمير ‎العراق.

وأوضح أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية هدفها إنهاء الخطر الكبير الذي تشكله هذه الأسلحة لدينا وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا.

وكشف نيبينزيا، أن نتائج المختبرات البيولوجية التي تجرى في أوكرانيا كانت ترسل إلى الولايات المتحدة، مشيرةًا إلى أن روسيا اكتشفت حقائق مروعة تتعلق بتنظيف طارئ من قبل أوكرانيا لآثار برنامج سلاح بيولوجي.

وأضاف أن لدى أوكرانيا إمكانية نقل مواد خطيرة سواء إلى أوروبا أو إلى روسيا، وأن هذا البرنامج للأسلحة البيولوجية تنفذه كييف بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد نيبينزيا، أن تحليل المعطيات التي توصلنا له يظهر قدرة مواد خطيرة على استهداف فئات عرقية بعينها سلطات، لافتًا إلى أن كييف واصلت تنفيذ اختبارات خطيرة وقد أوصتها منظمة الصحة بتدمير كل مخزوناتها.

وأشار على أن هناك احتمال بسرقة هذه الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا واستخدامها من قبل إرهابيين، مؤكدًا أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أكدت للكونجرس وجود مخابر سلاح بيولوجي في أوكرانيا.

وبين أن التهديد البيولوجي سيصل إلى الجميع ولا حدود لمخاطره، وأن كييف وافقت على استخدام أراضيها منصة لتطوير أسلحة بيولوجية رغم التهديد الذي تمثله، مركدًا أن موسكو ستواصل تحليل الأوضاع البيولوجية بأوكرانيا وسيتم إبلاغ مجلس الأمن بأي جديد.