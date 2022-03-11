شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الروسية اليوم، أنه تم الاتفاق بين موسكو وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب، ووافقت روسيا على تزويد بيلاروسيا بأسلحة ومعدات متطورة.

وأكد عضو مجلس الدوما الروسي ورئيس اتحاد متطوعي دونباس، ألكسندر بورودي، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يسعى لإغراق أوكرانيا في الفوضى.

وأضاف أن زيلينسكي يريد إشراك أكبر عدد ممكن من مواطنيه في الصراع مع روسيا، لأن هذا مفيد للغرب.

فيما أكدت الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 3346 موقعا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، إضافى إلى تدمير 82 موقعا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وإسقاط5 مسيرات أوكرانية في الجو.

من ناحية اخرة أعلن المتحدث باسم البنتاجون، أن وزير الدفاع سيزور سلوفاكيا بعد بروكسل ليلتقي كبار القادة العسكريين، مؤكدًا القوات الروسية قامت بقصف مطارين شرقي أوكرانيا وهذا أمر لم نشهده سابقا.

وأوضح أن أمريكا واثفة من إمكانيات للردع تمكنها من الدفاع عن نفسها وحلفائنا، ونراقب الأوضاع وأن الاحتمالات بخلق هجوم وهمي بشكل قد يؤدي لتصعيد القتال في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس بايدن أعلن أن روسيا ستواجه عواقب قاسية إذا قامت باستخدام أسلحة كيميائية.