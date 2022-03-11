شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الجيش الأوكراني يطور مسيرات تلقي زجاجات مولوتوف على الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

طور الجيش الأوكراني طائرة بدون طيار لإلقاء زجاجات المولوتوف على الجيش الروسي، وتم إطلاق إحدى الزجاجات التي تحولت إلى أسلحة بدء من يوم الخميس، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وتم تطوير الطائرة الصغيرة بدون طيار من قبل قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية، وتحتوي وحدة التحكم المركزية الخاصة بها على مكان للاحتفاظ بزجاجة المولوتوف أفقيًا قبل رميها عن بُعد.

والتقطت صور، الخميس، للطائرة بدون طيار وهي تسقط زجاجة مولوتوف في كييف.

ويستخدم الأوكرانيون يوميًا زجاجات المولوتوف في جهودهم لدرء قوات الكرملين المهاجمة.