شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تم تدمير 3346 موقعا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 3346 موقعا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم الاستيلاء على عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة للجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنه جاري معرفة أي من دول شرقي أوروبا زود أوكرانيا بمنظومات “إيجلا” المحمولة للدفاع الجوي.

وأضافت أن القوات الروسية دمرت اليوم 82 منشأة عسكرية أوكرانية وتستمر في التقدم على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، كشفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن القوات الروسية الخليج 365 عملياتها وتحاصر عدة مدن في جنوب وشرق وشمال أوكرانيا.

وأكدت أنه يتم حشد الكثير من القوات الروسية على امتداد طرق مؤدية إلى العاصمة كييف، لاقتة إلى أنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأوكرانيا لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأشارت إلى أنه يجب التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكشفت أن ملايين الأشخاص في أوكرانيا إلى مساعدة عاجلة ومنهم مليونا نازح داخليا، معربة عن قلقها من عدم تنفيذ ركائز التشغيل الآمن بمفاعلي تشيرنوبل وزابوروجيا بأوكرانيا.