شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تنصح أوكرانيا بتدمير «مسبِّبات الأمراض» لمنع أي انتشار محتمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وعلى غرار دول أخرى كثيرة، لدى أوكرانيا مختبرات لبحث كيفية تخفيف التهديدات التي تمثلها الأمراض الخطيرة، التي تؤثر على كل من الحيوانات والبشر، ومن بينها وأحدثها كوفيد-19. وتلقت المختبرات الأوكرانية دعما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

ويقول خبراء الأمن الحيوي إن دخول القوات الروسية أوكرانيا وقصف مدنها تسبب في زيادة خطر تسرب مسببات الأمراض إذا لحقت أضرار بأي من تلك المنشآت.

وردا على أسئلة من رويترز عن عملها مع أوكرانيا قبل وخلال الغزو الروسي، قالت منظمة الصحة العالمية في رد بالبريد الإلكتروني يوم الخميس إنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة لعدة سنوات لزيادة الممارسات الأمنية التي تساعد على منع "التسرب العرضي أو العمدي لمسببات الأمراض".

وقالت منظمة الصحة العالمية، والتي تتبع الأمم المتحدة، إنها أوصت بقوة وزارة الصحة في أوكرانيا وغيرها من الهيئات المسؤولة في البلاد بتدمير مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية لمنع أي تسرب محتمل".