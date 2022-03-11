مشتشفيات بغداد تستقبل عشرات الحالات نتيجة العاصفة الترابية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "نتيجة العاصفة الترابية شهدت مستشفيات العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة تسجيل العشرات من حالات الاختناق".

واضاف ان " الكوادر الصحية دعت المواطنين الى اخذ الحذر واتباع الاجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات والتوجه الى اقرب مستشفى عند حدوث حالات الاختناق".

