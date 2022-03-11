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مشتشفيات بغداد تستقبل عشرات الحالات نتيجة العاصفة الترابية

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ان مستشفيات بغداد استقبلت عشرات الحالات نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "نتيجة العاصفة الترابية شهدت مستشفيات العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة تسجيل العشرات من حالات الاختناق".

واضاف ان " الكوادر الصحية دعت المواطنين الى اخذ الحذر واتباع الاجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات والتوجه الى اقرب مستشفى عند حدوث حالات الاختناق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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