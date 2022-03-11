انت الان تتابع خبر مشتشفيات بغداد تستقبل عشرات الحالات نتيجة العاصفة الترابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ان مستشفيات بغداد استقبلت عشرات الحالات نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "نتيجة العاصفة الترابية شهدت مستشفيات العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة تسجيل العشرات من حالات الاختناق".
واضاف ان " الكوادر الصحية دعت المواطنين الى اخذ الحذر واتباع الاجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات والتوجه الى اقرب مستشفى عند حدوث حالات الاختناق".
واضاف ان " الكوادر الصحية دعت المواطنين الى اخذ الحذر واتباع الاجراءات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات والتوجه الى اقرب مستشفى عند حدوث حالات الاختناق".