انت الان تتابع خبر مصرع ستة اشخاص نتيجة حريق وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع ستة اشخاص نتيجة حادث حريق اندلع بسبب تماس كهربائي ضمن مجمع الحوانيت في منطقة الحرية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث حريق اندلع ضمن مجمع الحوانيت في منطقة الحرية وسط بغداد.
واضاف ان " الحادث ادى الى وفاة ٦ اشخاص بينهم اطفال وزوجة وام"، موضحا ان "الحادث نتيجة حادث حريق اندلع بسبب تماس كهربائي ".
واضاف ان " الحادث ادى الى وفاة ٦ اشخاص بينهم اطفال وزوجة وام"، موضحا ان "الحادث نتيجة حادث حريق اندلع بسبب تماس كهربائي ".