مصرع ستة اشخاص نتيجة حريق وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث حريق اندلع ضمن مجمع الحوانيت في منطقة الحرية وسط بغداد.

واضاف ان " الحادث ادى الى وفاة ٦ اشخاص بينهم اطفال وزوجة وام"، موضحا ان "الحادث نتيجة حادث حريق اندلع بسبب تماس كهربائي ".

