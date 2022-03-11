انت الان تتابع خبر مشاجرات و جثة لامرأة في مناطق مختلفة من بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بحدوث مشاجرات في مناطق متفرقة من بغداد والعثور على جثة امرأة شرق العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدينة الشعلة شهدت مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) اسفرت عن اصابة احد الاشقاء بطلق ناري في منطقة الساق".
واضاف ان "طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات مقرب من العائلة اصيب اثناء المشاجرة في الشعب حي الثعالبة شرق العاصمة".
وتابع انه "تم العثور على جثة تعود لأمرأة تبلغ من العمر ٢٨ عاما عليها اثار اطلاق نار مرمية بالقرب من سيطرة النحالات ضمن المدينة المذكورة اعلاه رفعت الجثة وسلمت الى الطب العدلي لغرض تسلميها الى ذويها".
واضاف ان "طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات مقرب من العائلة اصيب اثناء المشاجرة
واشار المصدر الى ان "مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف اسفرت عن اصابة احد طرفي المشاجرة بجروح خطيرة في مدينة الصدر شرق العاصمة".
وتابع انه "تم العثور على جثة تعود لأمرأة تبلغ من العمر ٢٨ عاما عليها اثار اطلاق نار مرمية بالقرب من سيطرة النحالات ضمن المدينة المذكورة اعلاه رفعت الجثة وسلمت الى الطب العدلي لغرض تسلميها الى ذويها".