انت الان تتابع خبر بايدن: سنرد على أي خطوة من موسكو تجاه حلف 'الناتو' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن بلاده سترد على أي خطوة من موسكو تجاه دول حلف "الناتو"، مشيرا على أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية".
وقال بايدن: "سنواصل الوقوف مع شركائنا وإرسال رسالة واضحة: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".
وتابع باين: "إن اتخذت هناك خطوة واحدة على الأقل، فأنا أضمن أننا سنرد، وستكون هناك حرب عالمية ثالثة، لدينا التزام مقدس تجاه ذلك".
وأضاف: "لهذا السبب أرسلت 12 ألف جندي إلى لاتفيا وإستونيا ورومانيا على الحدود مع روسيا".
وتابع باين: "إن اتخذت هناك خطوة واحدة على الأقل، فأنا أضمن أننا سنرد، وستكون هناك حرب عالمية ثالثة، لدينا التزام مقدس تجاه ذلك".