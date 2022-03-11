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بايدن: سنرد على أي خطوة من موسكو تجاه حلف 'الناتو'

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بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن بلاده سترد على أي خطوة من موسكو تجاه دول حلف "الناتو"، مشيرا على أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية".
وقال بايدن: "سنواصل الوقوف مع شركائنا وإرسال رسالة واضحة: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وأضاف: "لهذا السبب أرسلت 12 ألف جندي إلى لاتفيا وإستونيا ورومانيا على الحدود مع روسيا".

وتابع باين: "إن اتخذت هناك خطوة واحدة على الأقل، فأنا أضمن أننا سنرد، وستكون هناك حرب عالمية ثالثة، لدينا التزام مقدس تجاه ذلك".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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