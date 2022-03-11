ملعب الشعب يحتضن أول وحدة تدريبيّة للمنتخب الوطني

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المُنتخب الوطني سيخوضُ أول وحدة تدريبيّة في الساعةِ السابعة من مساء الغد السبت على أرض ملعبِ الشعب الدولي".

واضاف ان "الوحدةُ التدريبيّة ستكون مفتوحةً لوسائل الإعلام في أول (١٥) دقيقة".

