انت الان تتابع خبر ملعب الشعب يحتضن أول وحدة تدريبيّة للمنتخب الوطني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-11 | 20:51
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اعلن الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، عن خوض المُنتخب الوطني أول وحدة تدريبيّة على أرض ملعبِ الشعب الدولي.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المُنتخب الوطني سيخوضُ أول وحدة تدريبيّة في الساعةِ السابعة من مساء الغد السبت على أرض ملعبِ الشعب الدولي".
واضاف ان "الوحدةُ التدريبيّة ستكون مفتوحةً لوسائل الإعلام في أول (١٥) دقيقة".
واضاف ان "الوحدةُ التدريبيّة ستكون مفتوحةً لوسائل الإعلام في أول (١٥) دقيقة".
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