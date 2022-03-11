انت الان تتابع خبر المستشار الألماني: لا ينبغي قطع خيط التفاوض مع روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس عقب قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي قطع خيط التفاوض مع روسيا حول أوكرانيا.
وقال شولتس: "لا يمكننا قطع خيط التفاوض، أهم شيء هو إسكات صوت السلاح".
وأضاف: "من الجيد وجود مفاوضات، لكنها لا يجب ألا تطول بينما تدمر الأسلحة كل يوم حياة الناس ومبانيهم وبنيتهم التحتية وأحلامهم".
وتابع: "لن نتخذ قرارات بالنيابة عن الأوكرانيين، عليهم أن يعرفوا بأنفسهم من وجهة نظرهم ما هو الشيء الصائب من أجل بلادهم في ظل هذا الوضع الخطير".
وأضاف: "من الجيد وجود مفاوضات، لكنها لا يجب ألا تطول بينما تدمر الأسلحة كل يوم حياة الناس ومبانيهم وبنيتهم التحتية وأحلامهم".
وتابع: "لن نتخذ قرارات بالنيابة عن الأوكرانيين، عليهم أن يعرفوا بأنفسهم من وجهة نظرهم ما هو الشيء الصائب من أجل بلادهم في ظل هذا الوضع الخطير".