المستشار الألماني: لا ينبغي قطع خيط التفاوض مع روسيا

وقال شولتس: "لا يمكننا قطع خيط التفاوض، أهم شيء هو إسكات صوت السلاح".

وأضاف: "من الجيد وجود مفاوضات، لكنها لا يجب ألا تطول بينما تدمر الأسلحة كل يوم حياة الناس ومبانيهم وبنيتهم التحتية وأحلامهم".



وتابع: "لن نتخذ قرارات بالنيابة عن الأوكرانيين، عليهم أن يعرفوا بأنفسهم من وجهة نظرهم ما هو الشيء الصائب من أجل بلادهم في ظل هذا الوضع الخطير".