شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تطلق صاروخا "عن طريق الخطأ" باتجاه باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، معبرة عن ”أسف بالغ“، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه ”في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ“ الأربعاء.

ولم تحدد نوع الصاروخ لكنها قالت إنه سقط في ”منطقة في باكستان“.