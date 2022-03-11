الأمم المتحدة: تقارير تؤكد استخدام روسيا للقنابل العنقودية المحظورة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن لديها "تقارير مؤكدة" عن استخدام روسيا قنابل عنقودية في أوكرانيا.

وتحدثت مبعوثة الشؤون السياسية للأمم المتحدة روزماري ديكارلو عن "تقارير مؤكدة عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، ومن بين ذلك في المناطق المأهولة بالسكان".

وقالت ديكارلو إن "الهجمات العشوائية"، التي تضرب أهدافا عسكرية ومدنية "دون تمييز"، محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت أن الأمم المتحدة على علم بوقوع 26 هجوما استهدفت المرافق الصحية في أوكرانيا ولقي فيها 12 شخصا حتفهم، ومن بين ذلك هجوم طال عيادة في مدينة ماريوبول.