مسؤولة أمريكية: لا نعرف كم من الوقت يمكن لأوكرانيا الصمود ضد روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت مندوبة واشنطن لدى حلف الناتو، إنها لا تعرف كم من الوقت يمكن للقوات الأوكرانية أن تصمد ضد روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من نشوب حرب عالمية ثالثة، إذا واجه الناتو دولة روسيا عسكريا.

وأعلن بايدن أن الحكومة الأمريكية تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك إلغاء وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" للبلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا وصل إلى 2.5 مليون.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، قال إن روسيا جلبت الموت والدمار والفقر إلى بلاده.

وأضاف في كلمة اليوم، أن "78 طفلا قتلوا خلال الهجمات الروسية على بلادنا".

وأكد أن "أوكرانيا تقاتل من أجل بولندا ودول البلطيق حتى لا تضطر إلى خوض تلك الحرب".