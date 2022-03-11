"ميتا": لن نسمح بشعارات تحرض على العنف ضد الشعب الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع "فيسبوك"، أنها لن تسمح بشعارات تحرض على العنف ضد الشعب الروسي على منصاتها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من نشوب حرب عالمية ثالثة، إذا واجه الناتو دولة روسيا عسكريا.

وأعلن بايدن أن الحكومة الأمريكية تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك إلغاء وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" للبلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا وصل إلى 2.5 مليون.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، قال إن روسيا جلبت الموت والدمار والفقر إلى بلاده.

وأضاف في كلمة اليوم، أن "78 طفلا قتلوا خلال الهجمات الروسية على بلادنا".

وأكد أن "أوكرانيا تقاتل من أجل بولندا ودول البلطيق حتى لا تضطر إلى خوض تلك الحرب".