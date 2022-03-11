تحديد هوية المشتبه به في واقعة مقتل طالب الصم والبكم بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

ألقت قوات الأمن في محافظة البحر الأحمر القبض على المشتبه به في واقعة مقتل طالب في مدرسة الصم والبكم بالغردقة، عقب العثور على المجني عليه جثة هامدة في منطقة أبو عشرة التابعة لمدينة الغردقة .

وفي التفاصيل تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلى، مدير مباحث المديرية يفيد بالعثور على جثة طفل، وجرى نقله إلى مستشفى في الغردقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن الجثمان لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وأنه من طلاب مدرسة الصم والبكم في الغردقة.وأوضحت التحريات الأولية أن الطفل المجني عليه، جرى الإبلاغ عن تغيبه منذ يوم أول أمس الأربعاء، حتى جرى العثور على الجثة اليوم الجمعة داخل إحدى العمارات في منطقة أبو عشرة بالغردقة.

توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليه، واقتياده إلى مقر التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة.وفي السياق حرر المحضر القانوني اللازم للعرض على النيابة العامة ومتابعة التحقيقات,