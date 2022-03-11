مؤشرات انتخابات المهندسين.. النبراوي يتفوق على ضاحي بفارق 2000 صوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، غلق باب التصويت، وبدء الفرز في اللجان الفرعية، مؤكدة على إعلان النتائج عقب الانتهاء من فرز الأصوات.

وأظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات المهندسين تفوق طارق النبراوي، على منافسه هاني ضاحي، في معظم اللجان الانتخابية بالمحافظات بفارق 2000 صوت، حيث حصد النبراوي 9781 صوت، وضاحي 7770 صوت.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فوز المهندس طارق النبراوي، في نتيجة الانتخابات بمحافظة القاهرة فقط.

حيث وصل عدد المصوتين لـ 4388، منهم 4168 صوت صحيح، فيما ,وصل عدد الأصوات الباطلة لـ220 صوت، وحصل المهندس هاني ضاحي على 1784 صوت، والمهندس طارق النبراوي:2384 صوت.

وقال المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية بانتخابات المهندسين بالقاهرة، إنه سيعلن نتيجة جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق، وطارق النبراوي، نقيب المهندسين الأسبق، بعد فرز أصوات المهندسين في لجان فرعية القاهرة، مشددا وأن النتيجة النهائية والرسمية ستعلنها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد ورود محاضر فرز 25 لجنة عامة على مستوى الجمهورية.