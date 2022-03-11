الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. وتحذير من الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت، الموافق 12 مارس 2022 انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ووجود حركة للرياح مع سقوط الأمطار بعدة مناطق غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن المقرر أن تشهد القاهرة الكبرى طقس غدًا السبت مائل للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 8.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

تكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد استمرار نشاط الرياح الباردة على التوالي لتؤثر بشكل كبير على السواحل الشرقية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك كما تنشط على سيناء ومدن القناة والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وحذرت الأرصاد من وحود رياح شديدة مثيرة للاتربة وتكون مثيرة للرمال علي جنوب الصعيد، وتكاثر السحب المتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأن تستمر هذة الأجواء الباردة وانخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم دون ارتفاع طفيف يذكر.

أما درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 مارس فهي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة في جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.