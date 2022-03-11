صور.. جولات مفاجئة لوكيل صحة الدقهلية علي المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نفذ الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، جولات مرورية مفاجئة تفقد خلالها مستشفى السنبلاوين العام ومستشفى المقاطعة المركزي ومستشفى شبراسندي المركزي لمتابعة سير العمل.

استهل مكين جولته بزيارة مستشفى السنبلاوين العام تفقد خلالها معظم أقسام المستشفى منها الاستقبال وقسم العمليات، وبنك الدم، ومركز تلقي اللقاح.

كما تفقد مكين مبنى الادارة الصحية بالسنبلاوين وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية.

واستعرض وكيل وزارة الصحة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها وأشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة بقسمي العمليات وبنك الدم.

وتابع وكيل وزارة الصحة الزيارة بالمرور على مستشفى المقاطعة المركزي تفقد خلالها المبنى الجديد للمستشفى تحت الإنشاء ومعظم أقسام المستشفى الداخلية من ضمنها العمليات والحضانات و الاستقبال ومركز اللقاح.

واختتم مكين زيارته بتفقد أقسام مستشفى شبراسندي المركزي من الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والأشعة والاستقبال والطوارئ.

حرص وكيل وزارة الصحة خلال جولته المرورية بالمستشفيات على استطلاع رأي المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية.

شدد مكين على مديري المستشفيات بالاهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية تسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.