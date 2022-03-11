تعليم الوادي الجديد: 30 طالبًا يشاركون في امتحانات برامج مايكروسوفت

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، مشاركة 30 طالب وطالبة على مستوى قطاع تعليم المحافظة باختبارات المسابقة الدولية في مجال برامج مايكروسوفت (Championship MOS World)، ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرت الاختبارات لـ19 طالبة من إدارة الخارجة التعليمية و4 طلاب من إدارة الداخلة التعليمية و3 طلاب من بلاط التعليمية و4 طلاب من باريس التعليمية.

وأضاف جمال، أن هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم في اختبار مهارات استخدام برنامج "مايكروسوفت أوفيس"، وتستهدف الطلاب من سن 13 إلى سن 21 عاما بالمراحل التعليمية المختلفة.