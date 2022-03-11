توجيهات مهمة من جامعة القاهرة بشأن تدريس بعض مناهج الجامعات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جمعة القاهرة، بضرورة التوسع في عقد الاتفاقيات الدولية وتدريس بعض مناهج الجامعات العالمية بما يتلاءم مع خصوصيتنا الاجتماعية والثقافية، مؤكدًا ضرورة وضع تصور عام لإنشاء كلية جديدة في العلوم الإنسانية والاجتماعية للدراسات العليا والبحوث تكون امتدادا لكلية الآداب وبما يتلاءم مع وظائف المستقبل، وتؤدي دورها في خدمة قضايا التنمية.

كما وجه الخشت، بتكوين لجان علمية عليا من كبار الأساتذة بالكلية تتولى رصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات العشر المناظرة الأكثر أهمية وبروزا في العالم وذلك بهدف رسم خريطة علمية للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب العالمية لتحديد الفجوات المعرفية بيننا وبين العالم وتغطية تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية و البحثية.