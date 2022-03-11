"النبراوي" يتفوق على "ضاحي" في انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال فرز جولة الإعادة لأصوات الناخبين بنقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية لاختيار النقيب العام بين هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية فترته والمرشح لدورة جديدة وطارق النبراوي النقيب السابق “2014 - 2018 “انتهاء أعمال الفرز بتفوق "النبراوي" على “ضاحي”.

ترأس لجنة الإشراف على العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية كلا من المستشار عبدالله فتوح، والمستشار أحمد راضي، والمستشار سالم النجار.

وبلغ إجمالي عدد الحضور ممن أدلوا بأصواتهم خلال جولة الإعادة داخل مقر نادي نقابة المهندسين بمدينة طلخا 1309 مهندسا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1266صوتا، و 43 صوتا باطلا.

حصل المرشح هاني ضاحي على عدد أصوات بلغ 511 بينما حصل منافسه طارق النبراوي على 755صوتا.

يذكر أن جولة الإعادة شهدت إقبالا ضعيفا من قبل المهندسين بمحافظة الدقهلية للإدلاء بأصواتهم حيث يبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية ما يقرب من 53 ألف مهندسا.