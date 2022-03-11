داعش" يؤكد مقتل زعيمه ومبايعة خلف جديد له

اسماعيل عبد الحي - أكد تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل متزعمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ومبايعة أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التنظيم في كلمة صوتية أطلقها المتحدث الجديد باسمه أبو عمر المهاجر، إن مجلس شورى التنظيم استقر على مبايعة "أبو الحسن الهاشمي القرشي" خليفة جديدا، وأن الكشف عن هوية الزعيم الجديد غير متاح حاليا.

ودعا عناصر التنظيم إلى مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، ومواصلة عملياتهم.

وقال إن آخر إنجازات "أبو إبراهيم الهاشمي" كان تحرير عدد من عناصر التنظيم في سجن غويران بالحسكة من أيدي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ولفت إلى أن اختيار أبو الحسن الهاشمي جاء امتثالا لوصية أبو أبراهيم الهاشمي.

ويأتي بيان التنظيم بعد إعلان الولايات المتحدة مطلع فبراير الماضي تصفية أبو إبراهيم الهاشمي في ريف إدلب الشمالي.