غزو أوكرانيا.. “يوتيوب” يحظر جميع القنوات التي تمولها الحكومة الروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

انضم موقع “يوتيوب” الى مجموع شركات التي استثنت روسيا من نشاطها التجاري، جراء الحرب على أوكرانيا، اذ أعلن الموقع، حظر جميع القنوات التى تمولها الحكومة الروسية .

يذكر أن “يوتيوب” ومتجر “غوغل بلاي”، التابعان لشركة “غوغل” المملوكة لـ”ألفابت”، علقا جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

وكشفت الشركة أن “غوغل” ستوقف أيضاً بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم.

وأفاد موقع “يوتيوب”، في بيان اليوم: بأننا “على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا”.

وبحسب موقع الدعم التابع للشركة، سيظل بإمكان قنوات “يوتيوب” في روسيا تحقيق أرباح من المشاهدين خارج روسيا، بما في ذلك “سوبر شات”.

وكان موقع “غوغل” و”يوتيوب” أوقفا، في وقت سابق، بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، بعد توقف مماثل من قبل “تويتر” وشركة “سناب” في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.