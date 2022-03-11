شكرا لقرائتكم خبر عن “حرب عالمية ثالثة”.. تصريح مفاجئ من “بايدن” بشأن المواجهة بين الناتو وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بـ”تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا”، لأنها ستؤدي إلى “حرب عالمية ثالثة”، على حد قوله.

وقال بايدن، في كلمة في البيت الأبيض: “لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا”، محذرا من أن موسكو “ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية” في أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز.

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.

في المقابل، أعلن جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية.

وأضاف: “الولايات المتحدة ستلغي وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا”.