شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: روسيا تستخدم ذخائر عنقودية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تلقى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، “تقارير موثوقة” عن عدة حالات استخدمت فيها القوات الروسية ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا، وقد يشكل الاستخدام العشوائي لها جرائم حرب.

وأكد المكتب مقتل 549 مدنيًا على الأقل منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، رغم أنه يقول إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك.

وقالت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف “نذكر السلطات الروسية بأن توجيه هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك ما يسمى بقصف المناطق في البلدات والقرى والأشكال الأخرى من الهجمات العشوائية، محظور بموجب القانون الدولي وقد يشكل جرائم حرب”.

وتُصنع القنابل العنقودية من قذيفة مجوفة تنفجر في الجو وتنشر العشرات أو حتى المئات من “القنابل الصغيرة” الأقل حجما على مساحة واسعة.

ولم توقع روسيا على اتفاقية صادرة في عام 2008 تحظر استخدام الذخائر العنقودية، لكنها في الوقت نفسه ملزمة باتباع معايير القانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحظر الهجمات العشوائية.