شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب» يحجب وسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال يوتيوب اليوم الجمعة إنه سيحظر على الفور الوصول في جميع أنحاء العالم إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة مشيرا إلى سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد أو يقلل أو يهون من أهميتها.

وقالت خدمة البث المصور الأكثر استخداما في العالم والمملوكة لشركة ألفابيت التي تملك جوجل إن الغزو الروسي لأوكرانيا يقع الآن في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة وسيتم حذف المواد المخالفة.

وقال المتحدث باسم يوتيوب فرشاد شادلو إن حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة.

وسبق أن حظر يوتيوب قناتي (أر. تي) وسبوتنيك الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها رقابة غير مبررة.

ولم يرد يوتيوب على الفور على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها وعددها عالميا أو ما إذا كان سيتم اعادتها.