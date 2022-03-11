ابن يقتل والده في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشادة كلامية حصلت بين ابن وابوهبسبب رفض الاب تزويج الابن من فتاة يحبها ضمن قضاء الحويجة في كركوك".

واضاف ن "المشاجرة تطورت الى استخدام الابن سلاح كلاشنكوف وقام بقتل والده فارق الحياة في الحال".

