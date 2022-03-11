انت الان تتابع خبر ابن يقتل والده في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان شخص اقدم على قتل والده باطلاق النار عليه في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشادة كلامية حصلت بين ابن وابوه
بسبب رفض الاب تزويج الابن من فتاة يحبها ضمن قضاء الحويجة في كركوك".
واضاف ن "المشاجرة تطورت الى استخدام الابن سلاح كلاشنكوف وقام بقتل والده فارق الحياة في الحال".
بسبب رفض الاب تزويج الابن من فتاة يحبها ضمن قضاء الحويجة في كركوك".
واضاف ن "المشاجرة تطورت الى استخدام الابن سلاح كلاشنكوف وقام بقتل والده فارق الحياة في الحال".