الدفاع المدني تخمد حريقا شرقي بغداد

بغدوقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من أخماد حادث حريق اندلع داخل ساحة مسيجة تحتوي على خزين كبير جدا من الانابيب البلاستيكية في جانب الرصافة ببغداد.

واضاف ان "الحادث كان ضمن حي البساتين في منطقة الشعب من دون تسجيل إصابات بشرية".