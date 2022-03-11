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الدفاع المدني تخمد حريقا شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل ساحة مسيجة تحتوي على خزين كبير جدا من الانابيب البلاستيكية في جانب الرصافة ببغداد.
بغدوقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من أخماد حادث حريق اندلع داخل ساحة مسيجة تحتوي على خزين كبير جدا من الانابيب البلاستيكية في جانب الرصافة ببغداد.

واضاف ان "الحادث كان ضمن حي البساتين في منطقة الشعب من دون تسجيل إصابات بشرية".

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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