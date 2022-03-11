تونس.. "النهضة" تهاجم "سعيد" وتعلن استعدادها لتقديم "تنازلات موجعة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أبدت حركة ”النهضة“ في تونس، اليوم الجمعة، استعدادها لتقديم ”تنازلات موجعة“ من أجل النهوض بالبلاد، منتقدة بشدة مشروع الرئيس قيس سعيد، الذي قالت إنه ”يهدف إلى تفكيك الدولة“.



وقال مسؤول الإعلام في الحركة عبد الفتاح التاغوتي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، إن الحركة ”مستعدة للتعاطي وللتعاون ولتقديم التنازلات الموجعة لها شعبيا ومجتمعيا؛ من أجل النهوض بالبلاد“.

لكن المسؤول أكد ضرورة أن يكون ذلك ”بشكل تشاركي، وضمن حوار وطني جامع، يفضي إلى مسار يقبل به الشعب، وتحترم فيه الحقوق والحريات“، وفق تعبيره.