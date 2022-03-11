رئيس الوفد: الحزب سيظل دوما على العهد فى دعم القيادة السياسية

ووجه رئيس الوفد الشكر لأعضاء حزب الوفد بجميع المحافظات وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم اليوم وتصدير صورة ديمقراطية فى مصر والعالم كما هو عهد الوفد الحفاظ على الديمقراطية.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى بيان له، أن حزب الوفد حزب معارض المعارضة البناءة التى تخدم الدولة المصرية.

محمد يوسف

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