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رئيس الوفد: الحزب سيظل دوما على العهد فى دعم القيادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، استمرار حزب الوفد فى دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وجميع مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة.

 

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى بيان له، أن حزب الوفد حزب معارض المعارضة البناءة التى تخدم الدولة المصرية.

 

ووجه رئيس الوفد الشكر لأعضاء حزب الوفد بجميع المحافظات وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم اليوم وتصدير صورة ديمقراطية فى مصر والعالم كما هو عهد الوفد الحفاظ على الديمقراطية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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