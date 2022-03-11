شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل نائب التنسيقية يحصل على موافقة "الأوقاف" لفرش مسجد ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة وزارة الأوقاف بفرش مسجد الصبر بقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف وذلك قبل شهر رمضان الكريم.

وجاء رد وزارة الأوقاف على النائب عماد خليل أنه تم بحث الطلب المقدم منه بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وأنه تمت الموافقة على فرش مسجد الصبر، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا فى تلبية الطلبات فى ضوء القواعد واللوائح المعمول بها تيسيرا على المواطنين، ووفقا للإمكانيات المتاحة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.

ومن بين نواب التنسيقية، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.