شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من “الصحة العالمية” لأوكرانيا بشأن “الجراثيم الخطيرة ” في المختبرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أوصت منظمة الصحة العالمية أوكرانيا “بشدة” بتدمير “الجراثيم الخطيرة جدا المسببة للمرض” في مختبراتها لتجنب تعريض السكان لأي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة في جزء من البلاد.

وقالت المنظمة، يوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية “أوصت بشدة وزارة الصحة الأوكرانية والوكالات الأخرى المسؤولة عن تدمير الجراثيم المسببة للمرض الخطيرة جدا لمنع انتشارها العرضي”، بحسب سكاي نيوز.

وأكد طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة الأممية في توصياتها العامة بشأن السلامة في المختبرات “تشدد دائمًا على مقاربة قائمة على تقييم المخاطر”.

ونقلت فرانس برس عن جسارفيتش “ينبغي على المختبرات أن تدرس دائمًا الحالة التي تجد نفسها فيها وأن تضمن أنه في حال وجود تهديد هناك وسيلة لتدمير الجراثيم المسببة للمرض الموجودة عادة في جميع هذه البلدان لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بأمان تام وتجنب حدوث تسرب عرضي”.