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أوكرانيا تحذر من غزو روسيا البيضاء لأراضيها

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الدمام - شريف احمد - قال مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للدولة في أوكرانيا إنه لا يمكنه استبعاد أن تبدأ روسيا البيضاء غزوا لأوكرانيا اليوم الجمعة بعد اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح المركز، الذي أقيم في إطار سياسة وزارة الثقافة والإعلام الأوكرانية، في بيان "وفقا لمعلومات أولية من الممكن جر قوات روسيا البيضاء إلى غزو (لأوكرانيا) اليوم 11 مارس في الساعة 21:00 (19:00 بتوقيت جرينتش".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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