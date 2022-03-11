شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: معلومات بوجود برامج «أسلحة بيولوجية» في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بطلب روسي لبحث ملف " الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا، وأكدت الأمم المتحدة أن لديها معلومات بشأن تقارير عن وجود برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

من جهته أوضح فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن أوكرانيا حولت أراضيها لمنصة لتطوير أسلحة بيولوجية، كما أن لديها القدرة على نقل مواد خطرة إلى روسيا وأوروبا، لافتا إلى أن التجارب البيولوجية تجرى في أوكرانيا وتنقل نتائجها إلى الولايات المتحدة.

هذا ودعت إيزومي ناكاميتسو، ممثلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، لحماية المرافق الصحية في أوكرانيا، معلقة: "لا معلومات بشأن برامج بيولوجية بأوكرانيا ونؤكد على أهمية سلامة منشآت أوكرانيا النووية".

فيما قالت ليندا جرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، إن روسيا تروج لأكاذيب بشأن الوضع في أوكرانيا لتبرير عدوانها وتختلق هجوما غير تقليدي في أوكرانيا، مبينة أن روسيا تحث الآخرين على تبرير حربها، قائلة: "أوكرانيا لا تملك مختبرات بيولوجية تدعمها واشنطن"، معبرة عن قلقها من استخدام روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.