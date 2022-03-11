مع توقف المفاوضات.. رئيس وفد إيران في المحادثات النووية يغادر فيينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

غادر رئيس الوفد الإيراني في المحادثات النووية، علي باقري كني، العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، بعد توقف المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن وكالة الأنباء الإيرانية.



وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إيران والقوى العالمية علقت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي بسبب ”عوامل خارجية“، بعد أن هددت مطالب روسية في اللحظة الأخيرة بنسف المحادثات التي كانت قد شارفت على الانتهاء.

وكتب بوريل عبر حسابه على تويتر: ”بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق“، لافتًا إلى أن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي ”جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة“.