الرئيس الأوكراني: وصلنا إلى "نقطة تحول استراتيجية" في الأزمة مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه من المستحيل التكهّن بموعد انتهاء القتال مع القوات الروسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده وصلت إلى "نقطة تحول استراتيجية" في الأزمة مع روسيا.

وقال زيلينكسي - في خطاب نشره عبر صفحته على منصة "تليجرام" - : "نقاتل لأجل حريتنا منذ 16 يومًا.. نحارب جيشًا كان يُعتبر بين الأقوى في العالم، الجيش الذي كان يأمل في أن يستسلم الأوكرانيون".

وتابع الرئيس الأوكراني: "من المستحيل قول إلى متى سيستغرق الأمر لتحرير أرضنا الأوكرانية.. لكن، من الممكن القول إننا سنفعلها، لأننا نريد ذلك، لأننا بالفعل وصلنا لنقطة تحول استراتيجية.. نتحرك نحو هدفنا، نحو انتصارنا".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يجب أن يفرض الغرب عقوبات أشد على روسيا إذا استمر الصراع، مطالبًا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات أقوى ضد روسيا.