وفد وزارة النقل يتفقد موقع إنشاء محور مروري علي النيل في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

زار وفد من وزارة النقل، اليوم الجمعة، محافظة الدقهلية لبحث تنفيذ مشروع محور مروري جديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بمدينة المنصورة من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر منطقة قولونجيل.

ضم الوفد اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، ومدير الإدارة المركزية للطرق والنقل بالزقازيق، والمهندس أيمن سميح مدير منطقة المنصورة، والمهندس زناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالدقهلية.

رافق وكيل وزارة النقل بالدقهلية الوفد لمعاينة الموقع على الطبيعة وسرعة الانتهاء من إعداد التصميمات والدراسات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع.

وقال المهندس زناتي عبدالعظيم، أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

يذكر أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة حتى مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتالية.