صور - رئيس مدينة طور سيناء يترأس حملة لإزالة التعديات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بجنوب سيناء، برئاسة اللواء هاني بدوي، رئيس المدينة، اليوم الجمعة، حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، بالعديد من المناطق المختلفة بنطاق حي المنشية، بمشاركة إدارات الإشغالات، والرخص، والتفتيش، والورش، شئون البيئة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مدينة الطور، إن الحملة جاءت تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإزالة أي إشغالات وتعديات على الطريق العام، والتي تعيق حركة مرور السيارات وسير المارة من المواطنين. وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضح أنه جرى خلال الحملة إزالة عدد من الاستاند، وكراسى وتربيزات، وبنوك خشبية، مؤكدًا على استمرار شن حملات على الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع جميع إشغالات المحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، لإحداث حالة من السيولة المرورية.

وأشار إلى أن لجنة الحجز الإداري على المحلات تقوم بدورها، فقد قامت بالحجز الإداري على المحلات التي لم تسدد الإيجارات المتأخرة بمنطقة السوق الحضاري بحي النصر.