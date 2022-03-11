رئيس الوزراء الروسي يأمر بإعداد حزمة ثالثة من إجراءات مكافحة العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية بحاجة إلى التحضير الفوري لمجموعة ثالثة من إجراءات الاستجابة للأزمات ضد العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال ميشوستين - في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن الحزمة الأولى للاستجابة للأزمة تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل المجلس التشريعي، بينما تم تقديم الحزمة الثانية إلى مجلس الدوما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن "هناك حاجة للإعداد الفوري للمجموعة الثالثة من المبادرات التشريعية ولمجموعة كاملة من القوانين التنظيمية".

جدير بالذكر أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية وضغوطات دولية بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا التي بدأتها نهاية الشهر الماضي.