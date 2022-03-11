دول أوروبية تنضم إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (أ ش أ):

انضمت عدد من الدول الأوروبية إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوبات على النظام البيلاروسي حتى فبراير 2023.

وذكر بيان للمجلس الأوروبي أن الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا، والدولة المرشحة المحتملة البوسنة والهرسك، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يوافقون على قرار الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن تلك الدول ستضمن بأن تتماشى سياساتهم الوطنية مع قرار الاتحاد، وقد رحب الاتحاد الأوروبي بهذا الالتزام.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وأعضاء نظامه الضالعين فيما وصفوه بقمع الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 9 أغسطس عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 فبراير 2023.