الهند أطلقت صاروخا عن طريق الخطأ باتجاه باكستان

أطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "أسف بالغ". وقالت في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الاربعاء وسقوطه في "منطقة في باكستان" مؤكدة فتح تحقيق على مستوى عال.



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