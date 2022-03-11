غزو أوكرانيا.. هاريس: أي هجوم يستهدف المدنيين يُعد جريمة حرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث، أوضحت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية.

ورأت هاريس أثناء زيارتها لرومانيا اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني، أن “أي هجوم متعمد يستهدف المدنيين في أوكرانيا يُعد جريمة حرب”.

كما أبدت دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وجددت هاريس، التي تقوم حالياً بجولة في البلدان التي تشكل الجبهة الشرقية للناتو، التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

من جهته، قال الرئيس الروماني إن من الضروري جعل المجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل سريعاً.

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس: “خلال المحادثات، شدّدت على ضرورة جعل المجموعة القتالية لحلف الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن”.

وفي وارسو، اجتمعت هاريس الخميس مع زعماء بولنديين ولاجئين أوكرانيين. وجاءت زيارة هاريس لبولندا وسط خلاف بين البلدين بشأن إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.